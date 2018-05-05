أفضل مدرب في تاريخ نادي مانشستر يونايتد يخضع لجراحة دماغية ناجحة

قال نادي مانشستر يونايتد إن اليكس فيرجسون أنجح مدرب في تاريخ النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم خضع لجراحة عاجلة يوم السبت بعد إصابته بنزيف في المخ.
وأضاف النادي في بيان "الجراحة سارت بشكل جيد جدا لكنه بحاجة لفترة من العناية الفائقة لاستكمال التعافي. عائلته تطلب الخصوصية في هذا الأمر".
وذكرت تقارير إعلامية أن نجله دارين مدرب دونكاستر روفرز غاب عن مباراة فريقه يوم السبت لأسباب عائلية.
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وتولى فيرجسون البالغ من العمر 76 عاما قيادة يونايتد من 1986 وحتى 2013 وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين بالإضافة إلى 13 لقبا في الدوري الممتاز.
وحصل على وسام فارس في 1999 عندما قاد يونايتد لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد.
وصنع سمعته التدريبية في بلاده اسكتلندا مع أبردين حيث فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الاسكتلندي إضافة للقب كأس أوروبا لأبطال الكؤوس.
وبعد قيادة اسكتلندا إلى كأس العالم 1986 بعد وفاة جاك ستاين تولى فيرجسون المسؤولية في يونايتد في نوفمبر تشرين الثاني 1986 بعد إقالة رون أتكينسون.
واحتاج إلى ثلاثة أعوام ونصف العام لتحقيق لقبه الأول مع الفريق، عندما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 1990.
وبعد ذلك أصبح لا يمكن إيقاف يونايتد، وحقق سريعا طموحه "بإزاحة ليفربول عن عرشه" حيث أصبح يونايتد أفضل فريق في تسعينات القرن الماضي وبعد ذلك.
وفي 2001 قرر الرحيل في العام التالي لكن عائلته أقنعته بتغيير رأيه واستمر حتى 2013.
وبقي فيرجسون أحد الزوار الدائمين لاستاد أولد ترافورد وكان موجودا هناك يوم الأحد الماضي لتقديم هدية إلى غريمه القديم أرسين فينجر في آخر ظهور لمدرب أرسنال في هذا الملعب قبل أن يرحل عن النادي اللندني.
وبعد رحيل فيرجسون فشل يونايتد في تكرار نجاحاته ونال جاره مانشستر سيتي اللقب مرتين في تلك الفترة.
وكتب سيتي في حسابه على تويتر "الجميع في مانشستر سيتي يتمنى لاليكس فيرجسون التعافي السريع والكامل بعد الجراحة".
كما تمنى سام الاردايس مدرب ايفرتون ومارك هيوز، الذي يتولى تدريب ساوثامبتون وسبق له اللعب تحت قيادة فيرجسون في يونايتد، سرعة شفاء المدرب الاسكتلندي بعد أول مباراة في الدوري الممتاز عقب ظهور نبأ الأزمة الصحية.
وانضم بعض الساسة الاسكتلنديين إلى الحديث عن فيرجسون.
وكتب نيكولا ستيرجن رئيس الوزراء الاسكتلندي "قلبي مع اليكس فيرجسون وعائلته وأتمنى له التعافي".
وقالت روث ديفيدسون زعيمة حزب المحافظين "العديد من الناس يتمنون الخير لاليكس فيرجسون وقلوبهم مع عائلته".