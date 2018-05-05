أفضل مدرب في تاريخ نادي مانشستر يونايتد يخضع لجراحة دماغية ناجحة

قال نادي مانشستر يونايتد إن اليكس فيرجسون أنجح مدرب في تاريخ النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم خضع لجراحة عاجلة يوم السبت بعد إصابته بنزيف في المخ.

وأضاف النادي في بيان "الجراحة سارت بشكل جيد جدا لكنه بحاجة لفترة من العناية الفائقة لاستكمال التعافي. عائلته تطلب الخصوصية في هذا الأمر".