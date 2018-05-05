شاهد: فنادق تديرها الروبوتات في اليابان
تلجأ عدة فنادق بالعاصمة اليابانية طوكيو إلى استخدام الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي للتغلب على حاجز اللغة بين الزوار الأجانب من جهة وسد نقص الأيدي العاملة من جهة أخرى.
وافتتحت وكالة للسفر "فندقاً ذكياً" بطوكيو حيث تقوم الروبوتات باستقبال الزوار بالبهو الرئيسي وإلقاء التحية عليهم باللغات الإنجليزية والصينية والكورية، بالإضافة إلى اليابانية. كذلك تقوم الروبوتات بالقيام بأعمال تنظيف الفندق.
وفي فندق آخر بمنطقة آكيهابارا بالعاصمة، يمكن للنزلاء التحكم بمستويات الإضاءة والتكييف والستائر باستخدام هواتفهم الذكية أو سماعات ذكية مخصصة.
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