بعد التقارب التاريخي بين الكوريتين الأسبوع الماضي، قامت بيونغ يانغ بتعديل توقيتها الزمني ليتوافق مع توقيت جارتها سيول عند الساعة منتصف الليل من السبت. وأوردت الأنباء الكورية الشمالية أنه ستم إضافة نصف ساعة إلى التوقيت المحلي في الساعات في البلاد.
توقيت بيونغ يانغ يتوافق مع توقيت سيول منذ الساعة الصفر من السبت
توقيت بيونغ يانغ يتوافق مع توقيت سيول منذ الساعة الصفر من السبت
وأشارت الوكالة إلى أن تعديل التوقيت الزمني هذا يعتبر "أول خطوة" في عملية التقارب بين الكوريتين وسيساهم في دفع عملية الوحدة بين شبه الجزيرة الكورية. وكانت جميع مناطق كوريا الشمالية تعتمد في توقيتها على توقيت العاصمة بيونغ يانغ، الذي يتأخر بنصف ساعة عن التوقيت في كل من كوريا الجنوبية واليابان منذ العام 2015.
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وقررت كوريا الشمالية تأخير توقيتها بنصف ساعة في عام 2015، كرد على ما أسمته أنذاك بـ "الإمبريالية اليابنية الشريرة". من جهتها غيرت كوريا الجنوبية توقيتها ليختلف عن التوقيت الياباني في خمسينات القرن الماضي، وعادت مجددا للتوقيت القديم في الستينيات.