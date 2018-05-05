ألقت الشرطة الروسية يوم السبت القبض على السياسي المعارض البارز أليكسي نافالني ضمن حملة أمنية شملت المئات من المجتمعين للتظاهر ضد سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأحد ميادين العاصمة موسكو.
القبض على المعارض الروسي نافالني خلال احتجاجات بموسكو
القبض على المعارض الروسي نافالني خلال احتجاجات بموسكو
وتم القبض على نافالني بعد وصوله لأحد المسيرات الاحتجاجية التي دعا إليها عبر البلاد قبل تنصيب بوتين لفترة رئاسية رابعة للتعبير عن معارضته لما يصفه بحكم بوتين الاستبدادي الشبيه بحكم القيصر.
وقال السياسي المعارض ليونيد فولكوف، وهو حليف لنافالني، في بث عبر الإنترنت "ظهر نافالني في (ميدان) بوشكينسكايا وسرعان ما تم اعتقاله. هذا (الاعتقال) غير قانوني بالمرة".
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وحقق بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات في مارس آذار ليستمر في حكم أكبر دولة في العالم من حيث المساحة لمدة ست سنوات أخرى حتى عاما 2024 مما يجعله الزعيم الأطول حكما منذ الديكتاتور جوزيف ستالين الذي حكم البلد نحو 30 عاما.
واعتقل نافالني الذي منع من خوض الانتخابات استنادا إلى ما وصفها بأنها "ذرائع كاذبة" فور وصوله لميدان بوشكينسكايا حيث هتف الشبان "روسيا بدون بوتين" و"يسقط القيصر".
ووصل عدد المتظاهرين المقبوض عليهم خلال مسيرات السبت عبر عموم روسيا إلى أكثر من 1000 متظاهر.
المصدر: رويترز