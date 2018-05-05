جدل حول إمكانية فتح المحلات خلال أوقات الصلاة واختلاط الجنسين في السعودية

تضاربت التقارير حول إمكانية إجراء السلطات السعودية لإصلاحات تنهي نظام إغلاق المحلات التجارية في أوقات الصلاة، ومبدأ الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة. وهي إصلاحات من الممكن أن تثير الانقسام بالنسبة للمملكة العربية السعودية المحافظة.
فقد قالت وكالة رويترز السبت بأن هيئة "برنامج جودة الحياة 2020" السعودية تراجعت على ما يبدو عن المبادرة التي دعت إلى إنهاء إغلاق المتاجر في أوقات الصلاة والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.
وأفادت الوكالة أن صحيفة عكاظ حذفت مقالا نشر الجمعة، ورد فيه أن "برنامج جودة الحياة 2020" كان قد أشار إلى أن هاتين العادتين تتطلبان "تغييرا فوريا" من أجل زيادة مشاركة الناس في أنشطتها وتعزز ثقة المستثمرين.
وأكدت رويترز أنها اطلعت على نسخة من الوثيقة التي تمت الإشارة إليها، ولكن نسخة مختلفة نُشرت على موقع رسمي لم تشر إلى الفصل بين الجنسين أو إغلاق المتاجر من بين الإصلاحات المطلوبة. كما لم يتم تحديد إطار زمني.
وفي هذا الإطار أيضا، قالت صحيفة سبق أن "مصادر سعودية مطلعة نفت صحة المعلومات المنشورة عن برنامج جودة الحياة 2020، وعن وجود وثيقة تدعو إلى فتح المحلات وقت الصلاة وإنهاء أنظمة فصل العائلات عن الأفراد"، معتبرة أنها أنباء "غير الدقيقة"، داعية إلى أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.
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وقال لؤي بافقيه الرئيس التنفيذي للبرنامج لرويترز بالتليفون يوم السبت "ننظر إلى جميع الأشياء التي تخص المواطن والمقيم، بما فيها الأشياء التي تخص جانب تحسين نمط الحياة، على سبيل المثال دخول العائلات إلى الملاعب الرياضية وقيادة المرأة".