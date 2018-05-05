شاهد: شرطة كوريا الجنوبية تمنع اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للزعيم كيم جونغ أون

اندلعت مناوشات بين قوات الشرطة ومحتجين بالقرب من الحدود بين الكوريتين يوم السبت بينما كانت جماعة كورية جنوبية مدنية يتزعمها منشق كوري شمالي تحاول إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود باستخدام بالونات.

وكان المنشق الذي يدعى بارك سانج-هاك، والذي أطلق من قبل بالونات تحمل رسائل إلى كوريا الشمالية، يعتزم إطلاق 300 ألف منشور مناهض لكن قوات الشرطة وسكان مدينة باجو الحدودية منعوه. ووصف بارك مبادرة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للحوار مع سول بأنها زائفة وأن موقفه من السلام مع كوريا الجنوبية يتسم بالرياء.

المنشق الكوري الشمالي بارك سانج-هاك يحاول إطلاق منشورات مناهضة للزعيم كيم جونغ أون وسكان مدينة باجو الحدودية يمنعوه رويترز

الشرطة تسحب ناشطا هاجم مجموعة كانت تحاول إطلاق منشورات تندد بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رويترز

وفي المقابل احتشد العشرات من سكان مدينة باجو، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال من سول، للاحتجاج على إرسال منشورات مناهضة إلى كوريا الشمالية. وقال لي جيه-هي الذي تزعم الاحتجاج إن إرسال المنشورات يشكل تهديدا يشبه الحرب.