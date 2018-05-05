أعلن نادي ماريتزبورغ يونايتد الجنوب إفريقي عن وفاة لاعب كرة القدم بالفريق لوياندا نتشانغاسي بعد فشل علاجه من أثار ضربة برق أصيب بها خلال مباراة قبل أكثر من شهرين.
صعقة برق تقتل لاعب كرة قدم جنوب إفريقي
صعقة برق تقتل لاعب كرة قدم جنوب إفريقي
وظل اللاعب (21 عاماً) في حالة غيبوبة منذ الحادث الذي وقع في الأول من آذار/مارس أثناء مباراة ودية للفريق الذي ينافس بالدوري الممتاز لكرة القدم بجنوب إفريقيا.
وكان نتشانغاسي ضمن ثلاثة لاعبين بفريقه أصابتهم ضربات برق خلال مباراة فريقهم ضد كوازولو-ناتال مما نتج عنه إصابة اللاعب بحروق خطرة بالصدر بينما أصيب اللاعبان الآخران بجروح طفيفة تم علاجها سريعاً.
بذلك تصبح وفاة تشانغاسي الوفاة الثالثة للاعب بنادي ماريتزبورغ بعد مقتل موندلي سيلي (27 عاماً) وملوندي دلاميني (20 عاماً) في حادثين سير منفصلين بأعوام 2016 و2017.
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