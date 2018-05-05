قصة حب "هاري وميغان" في فيلم تلفزيوني

سارع مسؤولو شبكة "لايفتايم" التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

وفي غضون أسبوعين، كتبت النسخ الأولى من سيناريو فيلم "هاري وميغان... إيه رويال رومانس" الذي يحكي في سياق درامي قصة التودد بين الحبيبين وسيعرض للمرة الأولى يوم 13 مايو/ أيار في ختام أسبوع من البرامج الخاصة التي أعدتها الشبكة التلفزيونية قبل حفل الزفاف الملكي في إنجلترا يوم 19 مايو/ أيار.

وسيقوم الممثل الاسكتلندي موراي فريجر بدور هاري وستجسد الممثلة الأمريكية باريسا فيتز-هينيلي دور ميغتان. ويستند الفيلم إلى ما هو معروف عن تفاصيل قصة الحب التي بدأت بين هاري وميغان قبل عامين بما في ذلك المرات التي ظهرا فيها سويا وتصريحات ميغان المعلنة عن العلاقة العاطفية وما كتبته على مدونتها السابقة "ذا تيغ".