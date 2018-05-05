فتح متحف باليه دو طوكيو بالعاصمة الفرنسية باريس أبوابه السبت وللمرة الأولى أمام زوار من العراة إذ خصص لهم ساعات للتجول في أروقة معرض دون الحاجة لارتداء أي شيء. وبهذا يصبح متحف باليه دو طوكيو للفن المعاصر أول معرض فني في باريس يتيح للعراة زيارته بعد المبادرات التي أطلقها العراة في باريس في الآونة الأخيرة.
شاهد: متحف "باليه دو طوكيو" بباريس يفتتح أبوابه للعراة
شاهد: متحف "باليه دو طوكيو" بباريس يفتتح أبوابه للعراة
وكان متنزه بوا دو فينسون الذي يقع في شرق باريس قد اختبر تخصيص أول منطقة للعراة في المدينة وأعيد افتتاح هذه المنطقة مؤخرا استعدادا لفصل الصيف.
وقال نشطاء يدافعون عما يقولون إنه الحق في التعري إن الفترة التي خصصها متحف باليه دو طوكيو للعراة ومن المتوقع مشاركة 160 فيها تمثل انفراجة في واحدة من عواصم الثقافة في العالم.
وقال جوليان كلود-بينيجري وهو مسؤول الاتصالات في اتحاد العراة في باريس "التعري أسلوب حياة بالنسبة لنا. والثقافة جزء من حياتنا اليومية وهذه فرصة استثنائية". وأضاف "واليوم تتغير العقليات. ويتخطى العراة الحواجز والمحرمات والعقليات التي تعرقلهم".
إقرأ أيضا على يورونيوز:
مسيرة سائقي دراجات هوائية عراة
إغلاق معرض فوتوغرافي في موسكو لاتهامه بعرض أطفال عراة
حمام ياباني يعرض دروسا خاصة لزبائن عراة
ويصل عدد متابعي اتحاد العراة في باريس وحدها إلى 88 ألف شخص. وتشير أرقام الاتحاد إلى أن هناك 2.6 مليون من العراة في فرنسا.
وستكون الخطوة المقبلة هي افتتاح ملهى ليلي للعراة في وقت لاحق هذا العام.
وليس السماح بالتعري في بعض المتاحف بالشيء الجديد إذا دعا معرض في العاصمة النمساوية فيينا زواره لخلع ملابسهم للمشاركة في حدث مخصص لرسم الرجال العراة. كما سبق أن فتح متحف في استراليا أبوابه للزوار العراة.