محامي ترامب الجديد يؤكد ان المبلغ المدفوع للممثلة الإباحية كان لحماية أسرته

إذ لم يخفِ الرئيس الأمريكي الجمعة انزعاجه من تصريحات محاميه الجديد، وقال عنه : "رودي رجل جيد لكنه بدأ أمس (مهمته) وسوف يتحقق مما قاله". وما كان من جولياني إلا أن أصدر بيانا عدل فيه بعض المعلومات التي صدرت عنه حول قضية دانيلز.

وكان جولياني قد أكد، الأربعاء، على قناة فوكس نيوز، أن ترامب عوض أحد محاميه، وهو مايكل كوهين، بمبلغ 130 ألف دولار التي كان قد دفعها لممثلة الأفلام الإباحية السابقة، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، في إطار عقد يضمن صمتها عن علاقة جنسية مفترضة أقامتها مع ترامب خارج إطار الزواج وتعود إلى العام 2006.

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المبلغ دفع من أجل حماية أسرة ترامب

الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز رويترز

وعاد جولياني الجمعة وعدل من تصريحاته موضحا أن مبلغ الـ 130 ألف دولار الذي دفعه محامي ترامب، لدانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لا ينتهك قوانين الحملة الانتخابية. وأضاف أن هذا المبلغ كان سيدفع حتى لو كان ترامب غير مرشح للرئاسة. وتابع في بيان له أن "المبلغ دفع لحل مزاعم شخصية وزائفة من أجل حماية أسرة ترامب... هذه الأموال كانت ستدفع بأي حال سواء كان ترامب مرشحا أم لا".

ومنذ كشف مجلة وول ستريت جورنال لهذا العقد الذي أقر به محامي ترامب، في يناير/ كانون الثاني المنصرم، لم تتوقف دانيلز عن الإدلاء بتصريحات عن العلاقة خارج إطار الزواج التي تدعي أنها أقامتها مع الملياردير قبل أن يصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ترامب نفى علنًا هذه العلاقة، وكذلك أنكر علمه بدفع المبلغ المذكور.

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