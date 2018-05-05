دعا محرم إنجيه مرشح أكبر حزب معارض في تركيا لانتخابات الرئاسة السبت للإفراج عن المرشح المعارض المعتقل صلاح الدين دمرداش قائلا للرئيس طيب إردوغان "فلنتنافس مثل الرجال".
مرشح المعارضة التركية يطلب من إردوغان: "لنتنافس مثل الرجال"
مرشح المعارضة التركية يطلب من إردوغان: "لنتنافس مثل الرجال"
وقال إنجيه أمام حشد من أنصاره في يالوفا مسقط رأسه حيث عقد أول تجمع انتخابي له "حزب الشعوب الديمقراطي من أبناء هذه الأمة أيضا. حزب العدالة والتنمية أيضا من أبناء هذه الأمة...لا تبقوا على دمرداش بالسجن. هيا فلنتنافس مثل الرجال".
وفي أول حديث له مع وسيلة إعلام دولية منذ ترشحه قال دمرداش المسجون منذ عام ونصف العام بتهم أمنية إن من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة في ظل وجود حالة الطوارئ التي تم فرضها بعد محاولة انقلاب يوليو تموز 2016.
كما دعا إنجيه أعضاء حزب الشعب الجمهوري للتوقيع لصالح مرشحين آخرين يسعون للحصول على 100 ألف توقيع من أجل الترشح للرئاسة ومنهم وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشينار من حزب الخير.
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ووقع يوم السبت حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة والحزب الديمقراطي على إعلان بتشكيل تحالف انتخابي رباعي تحت اسم "تحالف الأمة" وتعهدوا بإنهاء حالة الاستقطاب بالبلاد وترسيخ استقلالية القضاء وضمان ممارسة الحقوق الأساسية والحريات.
وكان إردوغان قد أعلن الشهر الماضي عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران المقبل أي قبل أكثر من عام عن موعدها الأصلي وذلك من أجل الانتقال إلى النظام الرئاسي التنفيذي الذي تمت الموافقة عليه بفارق ضئيل في استفتاء أجري في أبريل/ نيسان من العام الماضي.