حزب الشعب العلماني يرشح منافساً لإردوغان بالانتخابات التركية

أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا عن ترشيح نائبه بالبرلمان محرم إينجه لمنافسة الرئيس رجب طيب إردوغان خلال الانتخابات التركية المقرر عقدها في يونيو/حزيران القادم.
ويعد الحزب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة لسلطة إردوغان بتركيا، كما يشتهر الحزب بتوجهاته العلمانية.
واتهم إينجه سابقاً حزب إردوغان، العدالة والتنمية، بمحاولة التوجه بتركيا من العلمانية نحو "أسلمة الدولة".
ويأتي ترشيح إينجه بعد إعلان النائبة البرلمانية اليمينية ميرال أكشينار، زعيمة حزب الخير، عن خوضها لغمار الانتخابات، بالإضافة إلى تيميل كارامول أوغلو زعيم حزب السعادة.
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ووافق الناخبون الأتراك على استفتاء طرحه إردوغان لتغيير النظام السياسي بتركيا من برلماني إلى نظام رئاسي في نيسان/أبريل 2017 تقرر بعده عقد الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران المقبل.
ويقود إردوغان السياسة التركية منذ 15 عاماَ عمل فيها رئيساً للوزراء بين أعوام 2003 و2014 قبل أن ينتخب كرئيس للبلاد في العام 2014.