قال نائب الأمين العام لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، أندرو غيلمور، إن أعدادا لا تحصى من مسلمات الروهينغا بميانمار يتعرضن لحملات اغتصاب ممنهجة من قبل قوات الجيش من الأغلبية البوذية بالبلاد.
الأمم المتحدة: مسلمات الروهينغا يتعرضن لاغتصاب ممنهج من قبل جيش ميانمار
الأمم المتحدة: مسلمات الروهينغا يتعرضن لاغتصاب ممنهج من قبل جيش ميانمار
وتتهم الأمم المتحدة جيش ميانمار بممارسة التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا مما أدى إلى نزوح أكثر من 125 ألف مسلم إلى بنغلاديش المجاورة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال غيلمور: "الآلاف (من مسلمي الروهينغا) قُتلوا والآلاف اختفوا ولكن أعداد ضحايا العنف الجنسي أعلى من ذلك بكثير لدرجة أننا نعتقد بأنه كانت هناك حملة موسعة وممنهجة للعنف الجنسي ضد مسلمات الروهينغا".
وقال غيلمور إن حالات الاغتصاب الموسعة ستؤدي حتما إلى ارتفاع أعداد المواليد بمخيم لاجئي الروهينغا ببنغلاديش (الأكبر في العالم)، حيث يفتقر النازحون إلى المرافق الطبية الأساسية.
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وتقدر الأمم المتحدة عدد النساء الحوامل بين مسلمات الروهينغا بحوالي 40 ألف حالة، نسبة كبيرة منهن أصبحن حوامل جراء اغتصاب جنود الجيش.
وأكمل غيلمور: "لدينا تقارير ببعض الحالات حاولت فيها الإناث إجهاض أنفسهن"، مضيفاً أن حوادث الاغتصاب لا تزال مستمرة حتى بعد فرار الآلاف.".
وشن الجيش هجمات عنيفة ضد قرى الروهينغا خلال شهري يوليو-تموز وأغسطس-آب من العام الماضي رداً على هجوم على مراكز للشرطة نفذه ما يسمى "جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا".