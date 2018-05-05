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أسبوع العالم بالصور في دقيقة

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أسبوع العالم بالصور في دقيقة

أسبوع العالم بالصور في دقيقة
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في نهاية كل أسبوع يختار فريق تحرير يورونيوز مجموعة من الصور التي ميزت العالم خلال الأسبوع. إليكم خياراتنا.

  • شخص يرتدي لباس تنكر شخصية تشوباكا، احد أبطال سلسلة حرب النجوم خلال حملة الترويج للفيلم الجديد "سولو... قصة حرب النجوم" بمدينة برلين في ألمانيا.

برلين، في 4 مايو/ أيار 2018. رويترز/ ألكس شميد.

  • أطلق عشرات الأشخاص طائرات ورقية في إشارة إلى رسائل التلغرام خلال مسيرة في موسكو احتجاجًا على قرار المحكمة بحظر شبكة تلغرام في روسيا بحجة أنها تنتهك اللوائح الروسية.

موسكو، في 30 أبريل/نيسان 2018. رويترز/ تاتيانا ماكييفا.

  • سيارة تحترق خارج مرآب رينو للسيارات خلال الاشتباكات التي نشبت بباريس على هامش مسيرة نقابات العمال في اليوم العالمي للعمل 1 مايو 2018 .

باريس، في 1 مايو/ أيار 2018. رويترز / كريستيان هارتمان.

  • لحظة تناسق إمرأة مع أشجار الأزاليات المذهلة وزهرة الريددندرون في حديقة ريتشموند بغرب لندن في بريطانيا.

لندن، في 29 أبريل/نيسان 2018. رويترز / توبي ميلفيل.

  • عمود كهربائي صور بعد انهياره صور في سوق مزدحمة نتيجة الرياح القوية والعواصف الترابية في ألوار بولاية راجستان الغربية في الهند.

ألوار، في 3 مايو/ أيار 2018. رويترز/ ستينغر.

  • رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ تتركب زلاجة تسحبها غزلان أثناء زيارتها لألتا في النرويج.

ألتا، في 30 أبريل/نيسان 2018. عن طريق رويترز/ إن تي بي سكان بيكس وألف أوفي هانسن.

  • أعضاء قافلة من المهاجرين من أمريكا الوسطى يتسلقون السياج الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة خلال مظاهرة تسبق الاستعداد لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

    • تيخوان، المكسيك في 29 أبريل/ نيسان 2018. رويترز/ إيدغار غاريدو.

    • سكان ميتيليني يحتجون ضد زيارة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى المدينة الواقعة في جزيرة ليسبوس اليونانية.

    ليسبوس، في 3 مايو/ أيار 2018. رويترز / إلياس ماركو.

    • الفلسطينيون يطلقون الحمام خلال مظاهرة على الحدود بين إسرائيل وغزة للمطالبة بحقهم في العودة إلى وطنهم.

    غزة، في 4 مايو/ أيار 2018. رويترز / إبراهيم أبو مصطفى.

    • سائق دراجة نارية يسير بين الثلوج أمام منارة مرتفع أوبيرالباس الجبلي الواقع على ارتفاع 2046 متر في جبال الألب السويسرية.

      سويسرا، في 4 مايو/ أيار 2018.