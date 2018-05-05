أسبوع العالم بالصور في دقيقة

في نهاية كل أسبوع يختار فريق تحرير يورونيوز مجموعة من الصور التي ميزت العالم خلال الأسبوع. إليكم خياراتنا.
- شخص يرتدي لباس تنكر شخصية تشوباكا، احد أبطال سلسلة حرب النجوم خلال حملة الترويج للفيلم الجديد "سولو... قصة حرب النجوم" بمدينة برلين في ألمانيا.
برلين، في 4 مايو/ أيار 2018. رويترز/ ألكس شميد.
- أطلق عشرات الأشخاص طائرات ورقية في إشارة إلى رسائل التلغرام خلال مسيرة في موسكو احتجاجًا على قرار المحكمة بحظر شبكة تلغرام في روسيا بحجة أنها تنتهك اللوائح الروسية.
موسكو، في 30 أبريل/نيسان 2018. رويترز/ تاتيانا ماكييفا.
- سيارة تحترق خارج مرآب رينو للسيارات خلال الاشتباكات التي نشبت بباريس على هامش مسيرة نقابات العمال في اليوم العالمي للعمل 1 مايو 2018 .
باريس، في 1 مايو/ أيار 2018. رويترز / كريستيان هارتمان.
- لحظة تناسق إمرأة مع أشجار الأزاليات المذهلة وزهرة الريددندرون في حديقة ريتشموند بغرب لندن في بريطانيا.
لندن، في 29 أبريل/نيسان 2018. رويترز / توبي ميلفيل.
- عمود كهربائي صور بعد انهياره صور في سوق مزدحمة نتيجة الرياح القوية والعواصف الترابية في ألوار بولاية راجستان الغربية في الهند.
ألوار، في 3 مايو/ أيار 2018. رويترز/ ستينغر.
رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ تتركب زلاجة تسحبها غزلان أثناء زيارتها لألتا في النرويج.