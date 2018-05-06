فرنسا تطالب ترامب باحترام ضحايا هجمات باريس 2015

انتقدت الحكومة الفرنسية يوم السبت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن تخفيف قوانين حمل السلاح ربما كان سيؤدي إلى نتيجة مختلفة عما حدث في الهجمات الدامية التي وقعت في باريس عام 2015.

وفي كلمة ألقاها أمام الاتحاد القومي للأسلحة يوم الجمعة، استخدم ترامب يديه لمحاكاة عملية إطلاق النار على ضحايا هجمات باريس وقال إن المدنيين لو كانوا يحملون سلاحا "كان الوضع اختلف تماما".