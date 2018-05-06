تعادل نادي ريال مدريد الإسباني مع مضيفه برشلونة بالتعادل الإيجابي ببهدفين لكل منهما في لقاء الكلاسيكو الإسباني الساخن على ملعب "كامب نو" في برشلونة في إطار الجولة 36 من دوري الدرجة الأولى الإسباني. وافتتح برشلونة باب التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة وقعه اللاعب الأوروغواني لويس سواريز ليعدل البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة لصالح ريال مدريد.
الكلاسيكو الإسباني ينتهي بالتعادل بهدفين في كل مرمى
الكلاسيكو الإسباني ينتهي بالتعادل بهدفين في كل مرمى
اللقاء شهد ضغطا كبيرا من الطرفين وضيع هجوم برشلونة عدة فرص ثمينة، قبل أن يتمكت الأرجنتيني لونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 52.
الريال حاول العودة بالنتيجة دون أن يتمكن من ذلك عن طريق الثلاثي رونالدو زبن زيمة وبيل وفي الدقيقة 72 اقتنص اللاعب الولزي هدف التعادل لصالح المريتغي.
وسجل برشلونة الفوز بثلاثة اهداف نظيفة خلال لقاء الذهاب، وبهذا نجح برشلونة في مواصلة مشواره دون إنهزام في الدوري قبل ثلاث جولات عن نهاية الليغا.
برشلونة بطل الدوري الإسباني رفع رصيد نقاطه إلى 87 نقطة، فيما يحتل الريال المركز الثالث بـ 72 نقطة.
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