أغلقت مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها، على الساعة الرابعة عصرا، بالرغم من المطالبات بتمديد ساعات الاقتراع، بعد أن تعذر على الكثيرين الإدلاء بأصواتهم، رغم انتظارهم في طوابير طويلة.
إغلاق صناديق الاقتراع في لبنان رغم المطالبات بتمديدها
إغلاق صناديق الاقتراع في لبنان رغم المطالبات بتمديدها
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد تم الإعلان عن توقف عملية التصويت للانتخابات البرلمانية التي كانت قد تعطلت منذ 9 سنوات، إلا للأشخاص المتواجدين داخل المراكز.
وكان الناخبون اللبنانيون قد بدأوا بأصواتهم اليوم في أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات في ظل تنافس مرشحين ينتمون إلى 11 طائفة دينية على 128 مقعدا وفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد، ومن أهم الأحزاب والتيارات المشاركة، تيار المستقبل، حزب الله، التيار الوطني الحر، حركة أمل، حزب الكتائب، الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المردة، وحزب القوات اللبنانية.
يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري زعيم تيار المستقبل أدلى بصوته صباح اليوم بالانتخابات البرلمانية اللبنانية التي تجرى لأول مرة منذ تسع سنوات بالبلاد.
كذلك أدلى الرئيس اللبناني ميشيل عون بصوته وطالب الناخبين اللبنانيين بضرورة المشاركة بأعداد كبيرة، واصفاً الاقتراع "بالواجب المقدس"، وقال عون عقب إدلائه بصوته: "أغلب البلدان لديهم الاقتراع الزامي، ونحن نعطي الحرية بالاقتراع لكن لا يجب إهمال هذا الحق. اختاروا اللائحة التي تريدون واختاروا الشخص التفضيلي لديكم، ونتمنى أن يكون الانتخاب وفق ارادتكم".