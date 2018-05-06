كل ما تريد معرفته عن الأحزاب اللبنانية المشاركة بالانتخابات البرلمانية

بدأ الناخبون اللبنانيون الإدلاء بأصواتهم يوم الأحد في أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات في ظل تنافس مرشحين ينتمون إلى 11 طائفة دينية على 128 مقعدا وفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد. وفي ما يلي اللاعبون الرئيسيون:

تيار المستقبل

يقود تيار المستقبل سعد الحريري الزعيم السني في لبنان ورئيس الوزراء منذ عام 2016. حمل الحريري إرث والده رفيق الحريري بعد اغتياله في عام 2005.

عرفت السنوات الأولى من حياته السياسية بمواجهة جماعة حزب الله الشيعية المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران. واتهمت محكمة تدعمها الأمم المتحدة في وقت لاحق خمسة من أعضاء حزب الله في قضية اغتيال الحريري وتنفي الجماعة أي دور لها في عملية الاغتيال.

لافتة دعاية لتيار المستقبل

ولا يزال الحريري يعارض سلاح حزب الله إلا أنه بات يعتبر أن هذه القضية أكبر من لبنان وتتطلب حوارا إقليميا وأصبح يركز على إنعاش الاقتصاد الواهن وإصلاحه.

في عام 2009 فاز "تيار المستقبل" بإجمالي 26 مقعدا في حين فاز حلفاء الحريري بسبعة مقاعد مما جعله يقود أكبر كتلة في البرلمان.

حزب الله

حزب الله هو أقوى جماعة في لبنان. أنشأه الحرس الثوري الإيراني عام 1982 ووضعته الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية. تنامت قوته بشكل أكبر منذ عام 2012 لدى مشاركته كلاعب رئيسي في الحرب السورية والقتال إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

لافتة تحمل صورة لحسن نصر الله زعيم حزب الله

دخل حزب الله مجلس النواب للمرة الأولى في التسعينيات وله وزراء في الحكومة. فاز حزب الله بعدد 13 مقعدا في عام 2009.

التيار الوطني الحر

تأسس التيار الوطني الحر على يد السياسي المسيحي الماروني

ميشال عون وهو قائد سابق للجيش ورئيس الوزراء في إحدى الحكومتين المتنافستين في السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.

أصبح عون رئيسا للبلاد في عام 2016 في إطار صفقة سياسية قادت سعد الحريري إلى منصب رئاسة الوزراء. والآن يتزعم التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل صهر عون كجزء من الصفقة السياسية

ويتحالف التيار مع حزب الله.

فاز التيار الوطني الحر بعدد 19 مقعدا في عام 2009.

حركة أمل

كانت حركة أمل الشيعية خصما لجماعة حزب الله خلال الحرب الأهلية لكنها أصبحت على علاقة وثيقة بالجماعة منذ انتهاء الحرب. يقود حركة أمل نبيه بري الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ عام 1992. ولدى حركة أمل علاقات وثيقة مع الأسد أيضا.

فازت أمل بعدد 13 مقعدا في عام 2009.

الحزب التقدمي الاشتراكي

يقود الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أقوى شخصيات الأقلية الدرزية اللبنانية. ورث جنبلاط دوره عن والده كمال الذي اغتيل خلال الحرب الأهلية. وكان جنبلاط زعيما بارزا خلال الحرب الأهلية.

يسلم جنبلاط ابنه تيمور السلطة ليخوض الانتخابات مكانه. حصل الحزب التقدمي الاشتراكي على 11 مقعد في 2009.

حزب القوات اللبنانية

خرج حزب القوات اللبنانية بقيادة الزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع من رحم ميليشيا قوية إبان الحرب الأهلية كانت تحمل الاسم نفسه. قاد جعجع القوات اللبنانية خلال السنوات الأخيرة من الحرب بعد اغتيال مؤسسها بشير الجميل عام 1982. وجعجع هو زعيم الميليشيا اللبناني الوحيد الذي قضى عقوبة في السجن بسبب العنف في الحرب الأهلية وهو أكبر معارض مسيحي لحزب الله.

حزب الكتائب

الكتائب المعروفة أيضا باسم حزب الكتائب يقودها السياسي المسيحي الماروني سامي الجميل الذي تولى القيادة من والده الرئيس السابق أمين الجميل.

برز سامي الجميل في عالم السياسة بعد اغتيال شقيقه بيار عام 2006 خلال موجة من أعمال القتل استهدفت معارضي النفوذ السوري في لبنان. وفاز الكتائب بخمسة مقاعد في عام 2009.

نديم الجميل

تيار المردة

يقود تيار المردة السياسي المسيحي الماروني سليمان فرنجية الحليف المقرب لحزب الله والصديق الوثيق لبشار الأسد. في البداية كان الحريري قد دعم فرنجية للرئاسة في عام 2016 لكن الصفقة لم تنل دعما واسعا. بدلا من ذلك نسج الحريري صفقة قادت عون إلى رئاسة الجمهورية.

وفاز المردة بثلاثة مقاعد في عام 2009.

المصدر: رويترز