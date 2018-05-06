حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية قبل 4 مباريات من انتهاء البطولة، كما ضمن ريال مدريد مركزًا مؤهلًا للأبطال بعد تغلبه على ليغانيس وذلك قبل لقاء الكلاسيكو.
مدرب فريق برشلونة – إرنستو فالفيرد، يقول:
برشلونة يستضيف ريال مدريد بعد أن حسم مصير لقب بطل الدوري
حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية قبل 4 مباريات من انتهاء البطولة، كما ضمن ريال مدريد مركزًا مؤهلًا للأبطال بعد تغلبه على ليغانيس وذلك قبل لقاء الكلاسيكو.
مدرب فريق برشلونة – إرنستو فالفيرد، يقول:
"الكلاسيكو هو الكلاسيكو. إنها مباراة مهمة لهذا الموسم ولحسن الحظ نحن البطل، لكنه مازال هناك حوافز على أرض الملعب. ونعرف جميعا ماذا يعني هذا بالنسبة لمشجعيناومشجعي الريال".
رغم أنّ المباراة نظريًا تمثل تحصيل حاصل ولن تؤثر على مسار الفريقين في البطولة إلا أنّ هناك عدد من الدوافع التي تجعل البلوغرانا والملكي يقدمان أفضل ما لديهما في اللقاء لأجل الفوز.
مدرب ريال مدريد – زين الدين زيدان، يقول:
لن نلعب دور حارس الشرف، لأنهم لم يفعلوا ذلك في مواجهتنا. لكني أحترمهم والشيء الأهم هو احترام ما أنجزه برشلونة بفوزه بالبطولة، لقد فازوا. أهنئ برشلونة وهذا احترام".
برشلونة يستضيف ريال مدريد على ملعب "كامب نو" في الجولة 36 من الدوري الإسباني.
للمزيد إقرأ على يورونيوز:
ميسي يقود برشلونة للظفر بلقب الدوري الإسباني
ريال مدريد يحجز بطاقة تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي