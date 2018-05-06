تصدر فريق بورتو الدوري بعد تعادل سبورتينغ لشبونة وبنفيكا يوم أمس السبت، ليتقدم بورتو بأربع نقاط فيما تبقى أمامه جولة واحدة.
بورتو يتصدر للفوز بالدوري البرتغالي
بورتو يتصدر للفوز بالدوري البرتغالي
توجه مشجعو بورتو إلى ميدان ليبردادي وسط المدينة ليحتفلوا بأول لقب لهم خلال خمسة مواسم، وهي النتيجة التي ستنهي هيمنة بنفيكا الأخيرة، إذ فاز بلقب الدوري البرتغالي للمواسم الأربعة الأخيرة.
إنه اللقب الثامن والعشرين لبورتو والأول بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو
ويستضيف فيرنسي في مباراته قبل الأخيرة لهذا الموسم على ملعب دو دراغاو اليوم الأحد.
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