غضب فرنسي من ترامب لمحاكاته عملية إطلاق النار على ضحايا هجمات باريس

عبر عدد من المواطنين الفرنسيين عن غضبهم مما أسموه عدم احترام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضحايا هجمات باريس عام 2015 وذلك بعد محاكاته لمشهد قتلهم أثناء خطاب ألقاه يوم الجمعة.

وانتقدت الحكومة الفرنسية يوم السبت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن تخفيف قوانين حمل السلاح ربما كان سيؤدي إلى نتيجة مختلفة عما حدث في الهجمات الدامية التي وقعت في باريس.

وفي كلمة ألقاها أمام الاتحاد القومي للأسلحة، استخدم ترامب يديه لمحاكاة عملية إطلاق النار على ضحايا هجمات باريس وقال إن المدنيين لو كانوا يحملون سلاحا "كان الوضع اختلف تماما".

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "تعبر فرنسا عن رفضها الشديد لتعليقات الرئيس ترامب بشأن هجمات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وتطالب باحترام ذكرى الضحايا".

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وأضاف البيان "كل بلد يقرر بحرية قوانينه ذات الصلة بحمل السلاح، كما هو في مناطق أخرى. فرنسا تفخر بأنها بلد تخضع حيازة السلاح فيه وحمله إلى قوانين صارمة".

وقال ترامب "لا أحد يحمل بنادق في باريس" مشيرا إلى أن ضحايا باريس قتلوا على يد "مجموعة صغيرة من الإرهابيين".

وكان ترامب يشير إلى هجوم نفذه مسلحون على قاعة مسرح باتاكلان والذي قتل فيه 90 من ضحايا الهجوم الذين بلغ عددهم 130، والذي شمل تفجيرات وإطلاق نار.

وعلق ترامب قائلا "لو كان لدى موظف واحد أو حارس واحد بندقية، أو كان هناك شخص واحد في هذه الغرفة متواجدا بسلاحه وصوبه في الاتجاه الآخر، لفر الإرهابيون".

وقال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولوند، الذي كان يرأس البلاد آنذاك، في تغريدة على تويتر إن تعليقات ترامب "مخزية" و"بذيئة".

المصدر: رويترز