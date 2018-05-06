بالفيديو: متظاهرون فلسطينيون يردّون قنابل الغاز الإسرائيلية بمضارب التنس
في حركة لا تخلو من الابتكار، استخدم متظاهرون فلسطينيون في غزة الجمعة مضارب التنس من أجل ردِّ قنابلِ الغاز التي كان يطلقها الجنود الإسرائيليون باتجاههم. ونُشر هذا المشهد المضحك المبكي على صفحة للناشط الإعلامي أمجد الرقب، وقال إنها من المظاهرات التي وقعت في شرق خان يونس خلال مواجهات الجمعة السادسة مما يعرف بمسيرة العودة الفلسطينية.
وكان هذا الجمعة واحدا من أكثر أيام التظاهرات عنفا فقد أصيب نحو 1100 فلسطيني بعدما أطلق جنود إسرائيليون الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فيما اقتحمت مجموعة من الفلسطينيين معبرا حدوديا.
وقال مسعفون إن نحو 82 شخصا أصيبوا بالرصاص وإنهم عالجوا 800 آخرين جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وأصيب الباقون بإصابات أخرى على الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي حيث أقام سكان غزة مخيمات في إطار "مسيرة العودة الكبرى" التي بدأت يوم 30 مارس/ آذار.
وقال محتجون إنهم استخدموا المقاليع لإسقاط طائرتي استطلاع إسرائيليتين صغيرتين بدون طيار. وأكد الجيش الإسرائيلي فقدانه للطائرتين.