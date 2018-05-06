نقلت وسائل الإعلام الباكستانية نقلا عن وزير المالية الباكستاني طلال شودري نبأ إصابة وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال بجروح إثر إطلاق النار عليه في كتفه من طرف مهاجم مجهول خلال تجمع انتخابي في إقليم البنجاب وسط البلاد.
إصابة وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال في هجوم مسلح في إقليم البنجاب
إصابة وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال في هجوم مسلح في إقليم البنجاب
وقال تشودري لمحطة جيو نيوز التلفزيونية المحلية إن إقبال أصيب في كتفه الأحد بينما كان يجلس في سيارته عقب الخطاب الذي توجه به إلى مجتمعين في مسقط رأسه في حي ناروال.
وقال نجل إحسان اقبال إن ولده نقل إلى المستشفى وأضاف "هو يعالج حاليا في مستشفى المقر الرئيسي في ناروال. وهو واع وحالته غير خطرة".
وأظهرت مقاطع فيديو وزير الداخلية إحسان إقبال وهو ينقل إلى مستشفى حكومي في أعقاب الهجوم.
وقال تشودري إنه تم اعتقال شخص واحد على الأقل في مكان الهجوم، وأن التحقيقات مستمرة.