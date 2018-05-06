يسعى اللبنانيون الأحد إلى إنهاء حالة الركود السياسي التي أصابت البلاد خلال تسع سنوات فشلت فيها لبنان في إجراء انتخابات برلمانية.
فتح باب الاقتراع بالانتخابات البرلمانية اللبنانية
فتح باب الاقتراع بالانتخابات البرلمانية اللبنانية
وبدأت عملية التصويت بالانتخابات البرلمانية اللبنانية في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) وتستمر حتى الساعة السابعة مساء (1600 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع بدء إعلان النتائج غير الرسمية أثناء الليل بينما يتم إعلان النتائج الرسمية خلال أيام.
ويقول محللون إن حكومة ائتلافية جديدة ستتشكل على الأرجح تشمل معظم الأحزاب الرئيسية أيا كانت نتيجة الانتخابات.
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وتشكيل حكومة جديدة سريعا من شأنه طمأنة المستثمرين على الاستقرار الاقتصادي في لبنان بعد أن تعهد المانحون بتقديم 11 مليار دولار في صورة قروض ميسرة لبرنامج استثمار رأسمالي الشهر الماضي مقابل إجراء إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات.
ويتابع اللبنانيون عن كثب آداء تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء السني سعد الحريري وحزب الله الشيعي المدعوم من إيران وحلفائه.
وعلى الرغم من بعض أعمال العنف والترهيب المرتبطة بالانتخابات في الأسابيع الأخيرة، لم ترد أنباء عن أي حوادث كبيرة في الفترة التي سبقت التصويت مباشرة.