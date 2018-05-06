عون للبنانيين: "مارسوا حقكم واختاروا الخط السياسي الذي تريدون"

أدلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري زعيم تيار المستقبل بصوته صباح الأحد بالانتخابات البرلمانية اللبنانية التي تجرى لأول مرة منذ تسع سنوات بالبلاد.
كذلك أدلى الرئيس اللبناني ميشيل عون بصوته وطالب الناخبين اللبنانيين بضرورة المشاركة بأعداد كبيرة، واصفاً الاقتراع "بالواجب المقدس".
وقال عون عقب إدلائه بصوته: "أغلب البلدان لديهم الاقتراع الزامي، ونحن نعطي الحرية بالاقتراع لكن لا يجب إهمال هذا الحق. اختاروا اللائحة التي تريدون واختاروا الشخص التفضيلي لديكم، ونتمنى أن يكون الانتخاب وفق ارادتكم".
وأضاف: "أنتم تختارون الخط السياسي الذي تودونه".
وتتبنى لبنان لأول مرة قانون الانتخاب النسبي، الذي يسمح للناخبين باختيار مرشحيهم المفضلين منفصلين وهو ما يعرف بالصوت التفضيلي، إضافة لانتخابهم للقوائم الحزبية.
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ووفقاً للقانون الانتخابي، يحق لكل ناخب اقتراع لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، بالإضافة لصوت تفضيلي واحد لأحد مرشحي القائمة.
وتأتي الانتخابات اللبنانية في وقت عانت فيه البلاد من فراغ سياسي وأزمة دستورية بعد التجديد القسري لولاية البرلمان لثلاث مرات منذ عام 2013.
كذلك تعد هذه اول انتخابات تقام في عهد الرئيس عون منذ انتخاب البرلمان له كرئيس للبنان عام 2016.
ويقسم نظام الحكم في لبنان السلطات وفقا لحصص طائفية، فتتوزع مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعدا بالتساوي بين جماعات مسيحية ومسلمة. لكن الاضطرابات التي وقعت حتى الآن كانت بين متنافسين من داخل الطائفة الواحدة.