اللبنانيون يصوتون في أول انتخابات برلمانية بالبلاد منذ تسع سنوات

بدأ اللبنانيون يوم الأحد التصويت في أول انتخابات عامة لن تقلب على الأرجح ميزان القوى في البلاد لكن ينظر إليها على أنها مهمة للاستقرار الاقتصادي.

ويملك 3.6 مليون من اللبنانيين حق الانتخاب لأكثر من 500 مرشح يتنافسون على 128 مقعداً برلمانياً.