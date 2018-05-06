لم يتمكن نادي ليفربول الإنجليزي من الإستمرار في نجاحاته وانهزم أمام تشيلسي بهدف لصفر بضربة رأس من الفرنسي أوليفييه جيرو على ملعب ستامفورد بريدج الأحد.
ليفربول يتعثر أمام تشيلسي بهدف لصفر
ليفربول يتعثر أمام تشيلسي بهدف لصفر
فوز تشيلسي يجعله على بعد نقطتين فقط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووضع الفرنسي جيرو الكرة بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 32 ليرفع رصيده إلى 17 هدفا برأسه في الدوري منذ موسم 2015-2016 وهو أكثر من أي لاعب اخر في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى.
وضغط ليفربول لكن تشيلسي صمد ليبتعد بثلاث نقاط فقط عن الفريق الضيف صاحب المركز الثالث.
ويملك تشيلسي مباراة مؤجلة أمام هدرسفيلد تاون قبل ختام المسابقة الأحد المقبل.
وفتحت هزيمة توتنهام المفاجئة يوم السبت أمام وست بروميتش البيون المهدد بالهبوط الباب أمام تشيلسي لتقليص الفارق مع أصحاب المراكز الأربعة الأولى واستغل ذلك بأداء واثق أمام منافسه الذي سيلعب في نهائي دوري أبطال اوروبا.
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