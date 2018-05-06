اليويفا يمنح لقب دوري أبطال أوروبا بالخطأ لليفربول وبشرة خير لمحمد صلاح

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبضع دقائق الجمعة عن تتويج النادي الإنجليزي ليفربول بلقب بطل أبطال أوروبا بالرغم من ان مبارة النهائي التي ستجمع ما بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني المتأهلين ستقام يوم 26 مايو/ أيار بالعاصمة الأوكرانية كييف.
فهل حدث هذا الأمر بسبب خلل في الموقع أم قرصنة أو حتى تخمين؟
الخطأ سرعان ما تم تصحيحه، لكن الواقعة لم تمنع رواد مواقع التواصل الإجتماعي من مهاجمة اليويفا. البعض ممن تناولوا هذه القضية تحدثوا عن مؤامرة يقوم بها الإتحاد الأوروبي من أجل حرمان الريال من التتويج باللقب وغرد أحدهم: "إنهم لا يريدوننا أن نفوز!". وأخذ البعض الآخر هذا الأمر من باب المزح حيث قيل إن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم منح التأهل لفريق ليفربول مسبقا حبا في نجمه اللاعب المصري محمد صلاح.
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لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع ما بين ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان و ليفربول بقيادة يورغن كلوب سيجري يوم الـ 26 مايو/أيار بالعاصمة الأوكرانية كييف.
وكان النادي الإنجليزي الريدز قد تغلب على الميرنغي في آخر لقاء جمع بينهما في نهائي أوروبي في العام 1981.