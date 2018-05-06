أصدرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية الأحد بياناً تستنكر فيه مشاركة فريق إماراتي وآخر بحريني بإحدى مراحل طواف إيطاليا (جيرو دي إيطاليا) التي تقام بإسرائيل مروراً بالقدس المحتلة.
فلسطين: مشاركة درّاجين إماراتيين وبحرينيين بطواف في إسرائيل "خيانة عظمى"
فلسطين: مشاركة درّاجين إماراتيين وبحرينيين بطواف في إسرائيل "خيانة عظمى"
ووصف بيان اللجنة المشاركة البحرينية-الإماراتية بأنها "سابقة تنطوي على درجة عالية من الخطورة تصل إلى حد الخيانة العظمى لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته".
وأضاف البيان: " تدعو (اللجنة) الشعبين في البلدين الشقيقين والمؤسسات الشبابية والرياضية والثقافية فيهما لإدانة هذه المشاركة، لما فيها خرق لبنود الميثاق الأولمبي وقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية".
وكان المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أوفير جندلمان، قد احتفى بمشاركة فريقين من كل من الإمارات والبحرين على حسابه على موقع تويتر ما أثار غضب العديد من المستخدمين الفلسطينيين والعرب.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إسرائيل تعمدت مرور السباق عبر نقطة قريبة من أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة بعدما أكدت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق أن مسار السباق لن يمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمثل خداعاً بحسب وصف الوزارة.
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