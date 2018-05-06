أصدر مكتب مدير الاستخبارات القومية الأمريكي تقريراً قال فيه إن وكالة الأمن القومي احتفظت بمكالمات ورسائل هاتفية لأكثر من نصف مليون مواطن أمريكي في عام 2017 في إطار عملها بالتصنت على الأفراد المشتبه بهم أمنياً.
وكالة الأمن القومي تعترف بجمع أكثر 534 مليون محادثة ورسالة هاتفية لأمريكيين في 2017
وكالة الأمن القومي تعترف بجمع أكثر 534 مليون محادثة ورسالة هاتفية لأمريكيين في 2017
وطبقاً للتقرير، يزيد الرقم بثلاثة أضعاف عن المكالمات والبيانات التي حفظتها الوكالة عام 2016، وهو ما يشير إلى تباين حجم البيانات التي تحتفظ بها الوكالة منذ قرار الكونغرس الأمريكي عام 2015 بإيقاف برنامج سمح للوكالة بجمع المليارات من مكالمات المواطنين بشكل يومي.
وقال أليكس جويل، رئيس الحريات المدنية بمكتب مدير الاستخبارات لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية إن الوكالة لم تفصح عن الإجراءات القانونية التي تتبعها للحصول على بيانات المكالمات والرسائل.
إقرأ ايضاً:
اعتقال متعاقد مع وكالة الامن القومي بتهمة سرقة وثائق سرية
ويكيليكس: ترسانة الكترونية للوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية للتجسس على العالم
وأضاف جويل: "من المتوقع أن يستمر تذبذب أعداد الاتصالات التي تحفظها وكالة الأمن القومي من عام لآخر".
وتحصل الوكالة على سجلات مكالمات ورسائل المواطنين عبر شركات الاتصالات التي تمكن الوكالة من معرفة من يتصل بمن ومتى دون إعطائها حق الولوج إلى محتوى الرسائل والمكالمات.
وكان المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن قد أزاح الستار عام 2013 عن قيام الوكالة بالاحتفاظ بسجلات المليارات من المكالمات والرسائل النصية بشكل ينتهك الحرية الشخصية للأفراد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر-أيلول.