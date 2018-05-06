لم يخف المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز رغبته في مغادرة ناديه ليستر سيتي منذ تتويجه بلقب البريمرليغ مع ناديه في العام 2016 . محرز ظل يحمل ألوان الفوكسز بعد تعثر صفقة انضمامه إلى مانشستر سيتي مطلع هذا العام.
رياض محرز يتوصل إلى اتفاق مبدئي للإنضمام لأرسنال
رياض محرز يتوصل إلى اتفاق مبدئي للإنضمام لأرسنال
رغبة رياض محرز في مغادرة ليستر لا تزال قائمة لأن الدولي الجزائري بصدد التفاوض بشكل متقدم مع نادي أرسنال بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية. وقالت الصحيفة أن محرز قد أعطى موافقته للإلتحاق بنادي المدفعجية بداية من الموسم المقبل.
مسؤولو النادي اللندني سيقترحون على محرز خلال الأشهر المقبلة بنود العقد ومبلغ الإنتقال الذي سيدفعه أرسنال لليستر سيتي.
ويرتبط رياض محرز بعقد مع ليستر سيتي إلى غاية صيف 2020 و قد شارك الموسم الحالي في 38 مباراة في جميع المسابقات و سجل 11 هدفا وصنع مثلها ومن المنتظر أن يخوض تجربة جديدة خارج قلعة الفوكسز الموسم القادم.
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