تضع روسيا اللمسات الأخيرة على الإحتفال الضخم الذي تحضره بمناسبة الذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في العام 1945.
روسيا تستعرض قواتها في ذكرى الحرب العظمى
روسيا تستعرض قواتها في ذكرى الحرب العظمى
وتقوم مختلف قوات الجيش الروسي بتحضير الاستعراض الكبير الذي سيقام في يوم النصر الثامن من شهر مايو/ أيار الجاري في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو وبحضور الرئيس فلاديمير بوتين.
وقالت وسائل إعلام روسية إن مختلف وحدات الجيش الروسي ستقوم بعرض عدة أسلحة جديدة خلال استعراض التاسع من مايو/ أيار.
وخلفت الحرب العظمى حوالي 27 مليون ضحية خلال محاولة الجيش الأحمر الوصول إلى برلين.
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