السعودية تخطط لإنشاء مراكز ترفيهية في جميع أنحاء المملكة

يعتزم صندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية تأسيس شبكة من المراكز الترفيهية في أنحاء المملكة، مع سعي الحكومة لتحفيز قطاع الترفيه المحلي، وفقا لما ذكره رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للخطة الأحد.

وقال عبد الله الداوود رئيس مجلس إدارة شركة الترفيه للتطوير والاستثمار إن شركته تخطط لتأسيس نحو 20 مركزا، تتراوح مساحة كل منها بين نحو 50 ألفا و100 ألف متر مربع، في 14 أو 15 مدينة.