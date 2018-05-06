شاهد: منظمة إسبانية تنقذ 105 مهاجرين بالقرب من السواحل الليبية

أنقذت منظمة غير ربحية إسبانية ناشطة في مجال مساعدة المهاجرين في عرض البحر البحر الأبيض المتوسط حوالي 105 مهاجرين بالقرب من السواحل الليبية. وعثرت منظمة Proactiva Open Arms على المهاجرين على متن قارب مطاطي بدون محرك في عرض البحر.
وكان من بين ركاب القارب المطاطي ثماني نساء وستة أطفال بالإضافة إلى 44 مهاجرا من بنغلاديش و19 من المغرب و12 من مصر وأخرون من نيجيريا وباكستان والسودان وإريتريا والسنغال وليبيا وغانا.
وأخبر المهاجرون مصور وكالة أسوشيتد برس أن المهربين الذين كانوا يبحرون على متن قارب منفصل قاموا بنزع محرك قاربهم في منتصف الطريق.
ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين كل سنة الوصول إلى بلدان جنوب أوروبا عن طريق عبور البحر المتوسط في قوارب المهربين.
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ومعظم هذه القوارب غير صالحة للإبحار في عرض البحار مما يؤدي إلى غرق آلاف المهاجرين كل عام.
وتقول الأمم المتحدة إن 615 مهاجر لقوا حتفهم خلال عبور البحر المتوسط حتى الآن ووصل حوالي 44 ألف مهاجر إلى الشواطئ الأوروبية منهم 4 ألالاف في إسبانيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018.