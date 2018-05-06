قال مسؤولون من حزب النهضة الاسلامي اليوم الأحد إن النتائج الأولية أظهرت فوز حزبهم في الانتخابات البلدية في تونس متقدما على منافسه العلماني نداء تونس. وقال القيادي في النهضة لطفي زيتون لرويترز بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع " النهضة فاز في الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5 بالمئة.. فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطي " وأقر القيادي بنداء تونس برهان بسيس بتقدم النهضة على النداء بفارق من ثلاثة الى خمسة بالمئة.
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حزب النهضة الاسلامي يقول إنه فاز في الانتخابات البلدية متقدما على منافسه نداء تونس
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حزب النهضة الاسلامي يقول إنه فاز في الانتخابات البلدية متقدما على منافسه نداء تونس