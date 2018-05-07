طائرات أفغانية تقتل وتصيب 107 من المدنيين الشهر الماضي

أفاد تقرير للأمم المتحدة يوم الاثنين أن طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة الأفغانية أطلقت صواريخ ونيران مدافع رشاشة فقتلت وأصابت ما لا يقل عن 107 من الصبية والرجال في احتفال ديني قرب مدينة قندوز الشمالية الشهر الماضي.

وفي الثاني من أبريل/نيسان، ذكر قرويون في منطقة داشتي أرشي بإقليم قندوز أن عشرات الأشخاص بينهم كثير من الأطفال قتلوا في هجوم خلال احتفال ديني مما دفع الأمم المتحدة لإجراء تحقيق.

ويسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على مخاطر استراتيجية جديدة طورها مستشارون أمريكيون وتشمل زيادة كبيرة في القوة الجوية الأفغانية واستخدام طائرات هليكوبتر مسلحة بالصواريخ وطائرات حربية في محاولة لكسر حالة الجمود في الموقف مع حركة طالبان.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إلى أن "إحدى النتائج الرئيسية في هذا التقرير هي أن الحكومة استخدمت الصواريخ ونيران المدافع الرشاشة خلال تجمع ديني، مما أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الأطفال".

وأضافت أن 36 شخصا على الأقل بينهم 30 طفلا قتلوا وأصيب 71 وأن هناك تساؤلات حول