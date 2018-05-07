الجزائر تنوي منح امتيازات للاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة

أظهرت وثيقة رسمية أن الجزائر تخطط لمنح المستثمرين الأجانب امتيازات لأراض زراعية للمرة الأولى، في إطار سعي البلد المنتج للنفط إلى زيادة إنتاج الغذاء وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وذكرت الوثيقة أنه بموجب الخطة، المتوقع أن يناقشها مجلس الوزراء هذا الأسبوع قبل رفعها للبرلمان، سيحتاج أي مستثمر أجنبي إلى العمل في شراكة مع الدولة أو شركة جزائرية خاصة.

وتشجع الجزائر، عضو منظمة أوبك، المزارعين بحوافز من بينها تقديم قروض بفائدة مخفضة، في محاولة لخفض فاتورة واردات البلاد من الغذاء ومنتجات أخرى والبالغة 50 مليار دولار سنويا.