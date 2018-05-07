مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات التحالف بقيادة السعودية على صنعاء

أكدت مصادر طبية يمنية مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في غارتين شنتهما مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية على اليمن. الغارتان استهدفتا مقر قصر الرئاسة وسط العاصمة صنعاء. وأشارت مصادر طبية إلى مقتل عسكريين يعملون في القصر الرئاسي، مضيفة أنّ بعض الجرحى إصابتهم خطيرة

ويبدو أنّ الغارتين كانتا تستهدفان قيادات حوثية بارزة، إلاّ أنّ العملية لم تحقق أيّ من أهدافها حيث ذكر شهود عيان أنّ الغارتين استهدفتا القصر بعد اجتماع عقده الحوثيون بحضور مهدي المشاط، مؤكدين أن القصف استهدف القصر بعد حوالي ساعة من مغادرة القادة الحوثيين.

ولم يعلق التحالف حتى الآن على التقرير.