بروكسل تقود حملة ضد عملاق تأجير العقارات "إر بي إن بي"..تعرّف على السبب؟

انتشار خدمات عملاق تأجير البيوت إر بي إن بي والذي يقترح شققا بإيجار معقول سعره أصبح يثير مشاكل عديدة في العاصمة الأوروبية بروكسل
وخاصة لمن يبحثون عن بيوت للإيجار طويلة الأمد. عمدة مدينة بروكسل، طالبت ببذل كل ما لديها من تخويلات قانونية لفرض ضرائب على أماكن تلك المساكن الخاضعة لتأجيرات عبر إر بي إن بي، وفضلا عن ذلك قامت السلطات البلدية بشن حملات لأماكن الإيجار التي تعتبرها غير قانونية.
غوفروي-كوماندوبراشين، نائب رئيس البلدية المكلف تخطيط المدن -بلدية بروكسل
سوف نشرع في وضع أختام تشميع لأماكن الإيجار وفرض غرامات إضافية، وأرى أن الأمر ضروري حتى يفهم الناس أنه من غير القانوني استغلال أماكن إيواء سياحية في حين أنها مساكن من المفروض أن يستفيد منها سكان بروكسل.
في بروكسل، تحولت آلاف الوحدات السكنية من سوق الإيجارات إلى موقع إر بي إن بي للإيجار الموسمي.
وتقول هذه المرأة
أدفع مبلغا ضخما للإيجار هنا في بروكسل، مقارنة بما تدفعه صديقاتي في مدينة لوفان وأعتقد أن ذلك يرجع إلى ما أحدثته تبعات وجود إر بي إن بي
لقد أصبحت العاصمة الأوروبية موقعا استراتيجيا لكثير من المنصات المعنية بتأجير المساكن عبر الأنترنت. وأشار تقرير نشر في الثالث من أيار/مايو إلى أن بعض لوبيات العقار يحاول استخدام قوانين أوروبيية من أجل إلغاء سن بعض القوانين التنظيمية للتأجير الموسمي داخل المدن الأوروبية التي تثابر من أجل حماية سوق الإيجار طويل الأجل.
سيطرة إر بي أنبي،على سوق العقارات الموسمية في بروكسل أثر بلا شك في المنحى العام لتجارة العقارات في أوروبا كما كشف على تقصير الاتحاد الأوروبي أيضا في سن قوانين تنظيمية حازمة بشان مساكن الإيجار بشكل عام.
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