بروكسل تقود حملة ضد عملاق تأجير العقارات "إر بي إن بي"..تعرّف على السبب؟

انتشار خدمات عملاق تأجير البيوت إر بي إن بي والذي يقترح شققا بإيجار معقول سعره أصبح يثير مشاكل عديدة في العاصمة الأوروبية بروكسل

وخاصة لمن يبحثون عن بيوت للإيجار طويلة الأمد. عمدة مدينة بروكسل، طالبت ببذل كل ما لديها من تخويلات قانونية لفرض ضرائب على أماكن تلك المساكن الخاضعة لتأجيرات عبر إر بي إن بي، وفضلا عن ذلك قامت السلطات البلدية بشن حملات لأماكن الإيجار التي تعتبرها غير قانونية.

شعار إر بي أن بي التجاري

غوفروي-كوماندوبراشين، نائب رئيس البلدية المكلف تخطيط المدن -بلدية بروكسل

سوف نشرع في وضع أختام تشميع لأماكن الإيجار وفرض غرامات إضافية، وأرى أن الأمر ضروري حتى يفهم الناس أنه من غير القانوني استغلال أماكن إيواء سياحية في حين أنها مساكن من المفروض أن يستفيد منها سكان بروكسل.