منظمة الصحة العالمية تبدأ حملة تطعيم ضد الكوليرا في اليمن بعد تأخيرها لعام

بدأت في اليمن أول حملة تطعيم ضد مرض الكوليرا وذلك بعد 18 شهرا من انتشار هذا الوباء نتيجة الحرب وأزمة تتعلق بأنظمة الصرف الصحي ومعالجة المياه لكن منظمة الصحة العالمية أفادت أنها لم تحصل حتى الآن على إذن للقيام بحملة التطعيم في جميع أنحاء البلاد.

ويشير موظفو الإغاثة إلى أن بعض كبار المسؤولين الحوثيين الذين تسيطر قواتهم على العاصمة صنعاء اعترضوا على التطعيمات وقد أدى ذلك إلى تأخير البرنامج نحو عام بالفعل.

وأوضحت منظمة الصحة أن هناك أكثر من مليون حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن و2275 حالة وفاة مسجلة نتيجة هذا المرض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويتم إعطاء التطعيم عن طريق الفم وقد بدأت الحملة في أربع مديريات في عدن يوم الأحد مستهدفة تطعيم 350 ألف شخص بالتزامن مع موسم المطر الذي يخشى موظفو الصحة من أنه قد يؤدي إلى زيادة انتشار المرض.

وذكر مايكل رايان المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية يوم الاثنين "لدينا خطط لمد ذلك إلى كل المناطق المعرضة للخطر وما زلنا نتفاوض مع السلطات الصحية في شمال البلاد وصنعاء من أجل التخطيط لهذه الحملات.