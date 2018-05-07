شرع في الدنمارك ببناء برج مراقبة بطول 45 مترا، في غابة جيسلفيلد كلوستر جنوبي العاصمة كوبنهاغن.
الدنمارك تشيد ناطحة سحاب خشبية في الغابة
الدنمارك تشيد ناطحة سحاب خشبية في الغابة
وسيربط هيكل المبنى بممر يبلغ طوله 900 متر. كما سيتم استعمال الخشب لبناء المنصة، فيما سيستعمل فولاذ الكورتين للعناصر الهيكلية للبرج.
وسوف يتيح التصميم اللولبي لناطحة السحاب للزائرين إمكانية مشاهدة الحديقة بزاوية 360 درجة.
ويتوقع أن يتم الانتهاء من تشييد البرج في خريف 2018. ورغم طول البرج اللافت فإن ذلك لن يؤثر سلبا في المشهد الرائع للغابة.
في هذا الخصوص قال مطور الأعمال كاسر لارسن إنه تم العمل على التصميم كثيرا، وتم اختيار ألوان تتناسق وألوان الطبيعة، معتقدا أنه سيكون هناك تكامل وانسجام.
وتستقبل الحديقة حاليا 18 ألف زائر سنويا، ومن المؤمل أن يجلب البرج حال الانتهاء من تشييده 100 ألف زائر جديد، فضلا عن تعزيز نشاط القطاع السياحي في المناطق المحيطة بالحديقة.
ويقول تو فودجيد شريك إيفاكتس للهندسة المعمارية، إنه كان من المهم خلق مشروع جذاب ومستدام، وترفيهي في الآن نفسه، مضيفا القول إن البرج يتيح للزائرين فرصة استثنائية للقيام بجولة عمودية، مع الحفاظ على الأنظمة البيئية المحلية.