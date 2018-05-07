ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الأحد أن واشنطن "تضلل الرأي العام" عندما تقول إن التعهد بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية كان نتيجة العقوبات الدولية وغيرها من وسائل الضغط.
كوريا الشمالية تقول إن واشنطن تضلل الرأي العام
كوريا الشمالية تقول إن واشنطن تضلل الرأي العام
قالت كوريا الشمالية يوم الأحد إن اعتزامها نزع السلاح النووي الذي أعلنته خلال قمة تاريخية بين الكوريتين ليس نتيجة للعقوبات والضغط بقيادة الولايات المتحدة مطالبة واشنطن بعدم تضليل الرأي العام.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إنه يجب على الولايات المتحدة ألا "تتعمد استفزاز" كوريا الشمالية بنشر عتاد استراتيجي في كوريا الجنوبية وإثارة قضايا حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا التصرف لا يمكن تفسيره سوى أنه محاولة لتخريب أجواء الحوار التي تم الوصول إليها بشق الأنفس وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتزم لقاء الزعيم كيم جونغ أون في فترة ما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قال إنه سيبقي على العقوبات والضغط على بيونجيانج مضيفا أن موقفه الصارم أدى إلى إحراز تقدم.
وتعاني كوريا الشمالية الفقيرة من سلسلة العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة منذ سنوات في محاولة لكبح برامجها النووية والصاروخية.
وفي القمة التي عقدت الشهر الماضي بين الكوريتين، تعهد كيم بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية إلا أن هذا التصريح لم يتضمن خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: رويترز