قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال خطاب ألقاه في إسطنبول، إن تركيا لن تساوم أبدا على موقفها المتعلق بالقدس.
إردوغان لن يساوم بشأن القدس
إردوغان لن يساوم بشأن القدس
وكان إردوغان يعلق في كلمته على الأزمة السورية والعنف الإسرائيلي المسلط على الفلسطينيين، وجاء خطاب الرئيس التركي خلال الحفل الدولي لتسليم جوائز جبل الزيتون للسلام في مدينة إسطنبول.
وأوضح إردوغان أن عنف الحكومة الإسرائيلية المسلطة على الأبرياء من الشعب الفلسطيني الذي يقاوم من أجل حماية أرضه، يظهر فضاعة الممارسات الإسرائيلية.
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وقال الرئيس التركي إن بلاده أنفقت 31 مليون دولار لأجل اللاجئين السوريين، في وقت أنفق الغرب 6 مليارات يورو لمساعدتهم على حد قوله، مبينا أن تركيا تستقبل حاليا على أرضها 3.5 مليون لاجئ سوري على عكس الدول الغربية، وشدد إردوغان على أن بلاده ستواصل بذل جهود لأجل حماية السوريين من الاضطهاد وفضاعة الإرهابيين، مضيفا القول إن تركيا فخورة بدورها ومتحمسة لإظهاره إلى العالم.
وكان أكثر من مليون لاجئ ومهاجر معظمهم من سوريا، وصلوا الاتحاد الأوروبي عبر تركيا سنة 2015.