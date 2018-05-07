محللة سياسية تعقيبا على خطاب بوتين:"كان خاليا من المحتوى"

أدى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية اليوم الاثنين ليتولى رئاسة روسيا لمدة ست سنوات أخرى.وبذلك ينصب بوتين رئيسا لفترة ولاية رابعة بعد شهرين من انتخابات رئاسية حصل فيها على نسبة 70 بالمئة من الأصوات.
وفي خطاب له بعد أدائه اليمين قال بوتين إن السنوات الست المقبلة ستشهد على دور روسيا كلاعب قوي على الساحة العالمية، يدعمه جيش قوي، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده لتحسين حياة المواطنين.
مضيفا : "أرى أن واجبي وهدف حياتي هو أن أفعل كل شيء من أجل روسيا. من أجل حاضرها ومستقبلها ليسودها السلام والرخاء. واجبي رعاية دولتنا العظيمة من أجل خير كل أسرة روسية".وأضاف بوتين أمام مسؤولين روس وشخصيات أجنبية من بينها المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر "مع تولي هذا المنصب ينتابني شعور هائل بالمسؤولية".وأضاف "سيكون هدف حياتي وعملي هو خدمة الشعب والوطن".
المحللة السياسية بمؤسسة كارنيجي أوروبا ، جودي ديمبساي، قدمت لنا تحليلا لما تضمنه خطاب بوتين من رؤية استشرافية. قالت لنا جودي ديمبساي،عبر سكايب عن القرارات الحاسمة تلك التي سيتخذها فلادمير بوتين مستقبلا.
المحللة السياسية بمؤسسة كارنيجي أوروبا ،جودي ديمبساي
"إنما يعتمد الشأن على طبيعة تشكيل الحكومة. طبعاً الحكومة كانت دائماً تمثل حاشية بوتين لكن هناك بعض التكهنات حول دور رئيس الوزراء الحالي ديمتري ميدفيديف. بصراحة لدينا القليل من المؤشرات التي تنبئنا عما سيحدث مستقبلا. لقد وجدت الخطاب غير عادي لأنه كان خالياً من أي محتوى.
وفرضت واشنطن و بروكسل منذ 2014 جملة من العقوبات الاقتصادية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وإلحاق شبه جزيرة القرم بروسيا. وربط قادة الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات عن روسيا، بتنفيذ جميع اتفاقات مينسك للتسوية في أوكرانيا.
المحللة السياسية بمؤسسة كارنيجي أوروبا، جودي ديمبساي
من المثير للاهتمام في الوقت الراهن أن الاتحاد الأوروبي يحذو صوب رؤية موحدة تجاه روسيا، وأعتقد أن الأمر سيستمر وفق ذلك، لكن ذلك لا يعد استراتيجية بعينها، وفي قابل الأيام أعتقد أن دولا كبرى ستلتقي مع دول البلطيق وبولندا ودول أخرى، وتقرر في واقع الحال كيف ستتعامل مع روسيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا ردا على ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبسبب الصراع في شرق أوكرانيا. ويريد بعض الزعماء الأوربيين ومنهم رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان، استعادة العلاقات التجارية مع روسيا وهو ما يختبر وحدة الاتحاد إزاء هذه القضية. لأن رئيس الوزراء المقرب من بوتين لم يخرج بعد من صفوف الإتحاد الأوروبي ويعلن رسميا معارضته للعقوبات التي ضربت الإقتصاد الروسي منذ فرضها في العام 2014.
ويبدأ بوتين الذي يبلغ من العمر 65 عاما فترة ولايته الرابعة مدعوما بشعبية قوية لكنه يرزح تحت وطأة مواجهة مكلفة مع الغرب واقتصاد هش وغموض بشأن ما يمكن أن يحدث بعد انتهاء فترة ولايته. ويمنع الدستور الروسي بوتين من خوض الانتخابات مرة أخرى عندما تنتهي فترة رئاسته في العام 2024.
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