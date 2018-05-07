محللة سياسية تعقيبا على خطاب بوتين:"كان خاليا من المحتوى"

أدى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية اليوم الاثنين ليتولى رئاسة روسيا لمدة ست سنوات أخرى.وبذلك ينصب بوتين رئيسا لفترة ولاية رابعة بعد شهرين من انتخابات رئاسية حصل فيها على نسبة 70 بالمئة من الأصوات.

وفي خطاب له بعد أدائه اليمين قال بوتين إن السنوات الست المقبلة ستشهد على دور روسيا كلاعب قوي على الساحة العالمية، يدعمه جيش قوي، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده لتحسين حياة المواطنين.