جورجيا بلد للتزلج على الجليد

" منطقة القوقاز الكبرى هي أعلى سلسلة جبال في أوروبا، انه المكان الذي فيه منتجع التزلج الأكثر شهرة في جورجيا "غودوري!"
تصل المنحدرات إلى ارتفاع 3300 متر فوق مستوى سطح البحر، لذا يبدأ موسم التزلج في أواخر شهر كانون أول/ ديسمبر ويستمر حتى نهاية شهر نيسان / أبريل.
"أكبر منتجع للتزلج والأقرب إلى العاصمة"
يشتهر منتجع غودوري بنوعية الثلج، البُنى التحتية للتزلج هي الأكثر تطوراً في جورجيا.
"غودوري هو أكبر منتجع للتزلج في بلدنا، والأقرب إلى العاصمة، تبليسي. أنه يتمتع بإمكانيات هائلة مع تنوع الجبال المحيطة هنا!"، تقول نينو تكافادزي، احدى المترلجات على الجليد في غودوري.