مغامرات جورجية: نظرة على باتومي من الجو

في هذا العدد من مغامرات جورجية، نتعرف من إحدى عربات التلفريك على باتومي، واحدة من أكبر المدن في جورجيا ومنتجعها الأكثر شهرة على شاطئ البحر الأسود.
نتابع مراسلنا دينيس لوكتيه على متن تلفريك يسمى أرغو: "يأخذنا إلى قمة جبل أنوريا، على ارتفاع 250 مترًا فوق مستوى سطح البحر، لاكتشاف منظر رائع لباتومي، عاصمة منطقة أدجارا ".
سياحة ومقامرة وتجارة
كلمة باتومي مستمدة من الكلمة اليونانية وتعني "الميناء العميق".
اليوم باتومي مركز مزدهر للسياحة والمقامرة والتجارة. نظرة من التلفريك تظهر مدينة تتطور.
" ارغو طريقة رائعة لرؤية باتومي والبحر الأسود والجبال المحيطة بها"، تقول ليا فوتكارادزه، المرشدة السياحية لمدينة باتومي.
بعد التمتع بالمشهد البانورامي المذهل، إنها فرصة للاستمتاع بالموسيقى التقليدية وتذوق مأكولات أدجارا الشهيرة في المطعم المطل على باتومي.