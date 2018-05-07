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267 مليون دولار قيمة صفقة إماراتية سعودية

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267 مليون دولار قيمة صفقة إماراتية سعودية

267 مليون دولار قيمة صفقة إماراتية سعودية
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قالت غولف كابيتال للاستثمار المباشر اليوم الاثنين إنها اشترت حصة في جيديا، أكبر مزود لخدمات المدفوعات الإلكترونية في السعودية، في صفقة تتجاوز قيمتها المليار ريال (267 مليون دولار).

وأضافت الشركة التي مقرها أبوظبي في بيان أن الصفقة تأتي بعد أيام من إطلاق البنك المركزي في السعودية مبادرة لدعم استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي بالمملكة.

تتزامن الخطوة مع سعي مراكز مالية في منطقة الخليج من بينها أبوظبي ودبي والبحرين لتهيئة الساحة لإطلاق شركات مالية جديدة لتطرح نفسها كقوى إقليمية للتكنولوجيا المالية.

ولم تكشف غولف كابيتال عن حجم الحصة لكنها قالت إن هذا خامس استثمار في قطاع التكنولوجيا في إطار جهود تطوير قطاع الصفقات المالية الرقمية والسداد في منطقة الخليج.

وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لغولف كابيتال في بيان إن جيديا اكتسبت مكانة رائدة في سوق التكنولوجيا المالية في السعودية خلال فترة زمنية قصيرة.

تأسست جيديا في العام 2008 ولها فروع في جدة والدمام وأبها وتبوك إلى جانب 35 مركز صيانة في شتى أنحاء المملكة.

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الوكالات • Reuters