قالت غولف كابيتال للاستثمار المباشر اليوم الاثنين إنها اشترت حصة في جيديا، أكبر مزود لخدمات المدفوعات الإلكترونية في السعودية، في صفقة تتجاوز قيمتها المليار ريال (267 مليون دولار).
267 مليون دولار قيمة صفقة إماراتية سعودية
267 مليون دولار قيمة صفقة إماراتية سعودية
وأضافت الشركة التي مقرها أبوظبي في بيان أن الصفقة تأتي بعد أيام من إطلاق البنك المركزي في السعودية مبادرة لدعم استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي بالمملكة.
تتزامن الخطوة مع سعي مراكز مالية في منطقة الخليج من بينها أبوظبي ودبي والبحرين لتهيئة الساحة لإطلاق شركات مالية جديدة لتطرح نفسها كقوى إقليمية للتكنولوجيا المالية.
ولم تكشف غولف كابيتال عن حجم الحصة لكنها قالت إن هذا خامس استثمار في قطاع التكنولوجيا في إطار جهود تطوير قطاع الصفقات المالية الرقمية والسداد في منطقة الخليج.
وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لغولف كابيتال في بيان إن جيديا اكتسبت مكانة رائدة في سوق التكنولوجيا المالية في السعودية خلال فترة زمنية قصيرة.
تأسست جيديا في العام 2008 ولها فروع في جدة والدمام وأبها وتبوك إلى جانب 35 مركز صيانة في شتى أنحاء المملكة.